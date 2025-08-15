Xabi Alonso con el timón del Real Madrid ¿volverá a reinar en el Bernabéu?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid iniciará esta temporada con un proyecto renovado, teniendo al frente a Xabi Alonso, quien desde el Mundial de Clubes está con el equipo, sin embargo en pocos días iniciará un nuevo camino con grandes responsabilidades.

El técnico español, a sus 43 años, llega a ocupar el lugar dejado por Ancelotti, quien se marchó por todo lo alto y siendo una leyenda. Aunque Carlo dejó un legado extraordinario, la temporada pasada no pudo levantar los títulos esperados por el conjunto blanco y le tocó tomar otro rumbo, ahora como entrenador de la selección de Brasil.

Apareció Xabi Alonso

Ante eso, la directiva merengue decidió buscar un nuevo relevo y es allí cuando apareció Xabi. Aunque habían más nombres sobre la mesa, el mejor perfil lo reunía el exjugador que del equipo blanco.

Fase Leverkusen

Su paso como entrenador en Alemania con el Leverkusen fue clave para cumplir el rol de ‘jefe’ de a un club con tanta historia . Allí, triunfó y el Real Madrid fue tras él.

Alonso tiene muchos retos por delante, pero el principal es hacer olvidar la mala temporada pasada del Real Madrid.

Planteamiento Xabi

El vasco está apostando a tener un equipo de toque, pero también de sacrificio, especialmente en la presión al rival. Donde se genere mucho juego con el balón.