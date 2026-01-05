Premier League: Manchester United se queda sin entrenador

Suscríbete a nuestros canales

Manchester United tomó la decisión de despedir a su director técnico, Rúben Amorim, tras un ciclo que duró poco más de 13 meses y que no logró cumplir con las expectativas del club. Al inicio de la segunda vuelta del torneo, el equipo se ubicaba en la sexta posición de la Premier League, en una temporada sin competencias internacionales debido al mal rendimiento del curso anterior, lo que aumentó la presión sobre el proyecto deportivo.

Además de la irregularidad en el campeonato local, los resultados en los torneos de copa tampoco acompañaron. El conjunto de Old Trafford quedó eliminado en la segunda ronda de la Copa de la Liga frente a un equipo del ascenso, un golpe duro para la institución. En total, el balance del ciclo de Amorim fue de 63 partidos dirigidos, con 24 victorias, 17 empates y 22 derrotas, números que reflejan la falta de estabilidad del equipo.

El entrenador portugués se marcha sin títulos y con la derrota en la final de la Europa League 2024/25 ante Tottenham como el cierre de su etapa. Los "Diablos Rojos" pactaron a un gol en su primer partido del año ante el Leeds en condición de visitante, que significó el último partido para el dirigente portugués.

Darren Fletcher reemplaza a Rúben Amorim

Mientras la dirigencia define el rumbo a largo plazo, Darren Fletcher asumirá como entrenador interino con el objetivo de enderezar el presente del equipo. Luego del empate en la reciente jornada, la oncena se encuentra en el sexto puesto con 31 puntos a 17 unidades de diferencia de la cima, que está en manos del Arsenal con 48 tantos después partidos jugados.