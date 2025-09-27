¡Luto en fútbol inglés! Fallece canterano del Arsenal a los 21 años

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol inglés vuelve a estar de luto. Billy Vigar, quien perteneció a la cantera del Arsenal y era jugador del Chichester City, equipo semiprofesional de la séptima división inglesa, fallecio de manera inesperada con a los 21 años. Su dio a conocer la noticia a través de un comunicado, “tras sufrir una grave lesión cerebral el pasado sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operaciónpara aumentar sus posibilidades de recuperación. Aunque esto le ayudó, la lesión resultó ser demasiado grave y falleció el jueves (25) por la mañana".

El delantero inglés, quien disputada lo que sería su último partido con el Chichester City, sufrió un duro golpe al impactar contra un muro mientras enfrentaba al Wingate & Finchley, correspondiente a la Isthmian League Premier Division. Tras ese hecho el encuentro fue suspendido.

Luego vinieron días de lucha para intentar salvar la vida del jugador. Sin embargo Billy Vigar pudo recuperarse de las graves lesiones sufridas. El próximo partido del Chichester City ante el Lewes FC también fue aplazado.

Si equipo ha pedido privacidad ante este hecho “que se respete la privacidad de su familia en estos momentos tan difíciles”. De igual forma, el conjunto gunner también lamentó la pérdida de su canterano a través de un conmovedor escrito “Todos en el Arsenal Football Club lamentamos profundamente el trágico fallecimiento del delantero del Chichester City y exjugador de la Academia del Arsenal, Billy Vigar. En estos momentos tan difíciles, queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia Vigar y a sus numerosos amigos”.

“Las respuestas a la actualización original muestran lo mucho que se apreciaba y se quería a Billy dentro del deporte. Su familia está devastada por lo que ha ocurrido mientras practicaba el deporte que tanto le gustaba”, añadía también el Chichester City.

El fútbol inglés como muestra de solidaridad, así como distintos clubes hasta asociaciones y organizaciones han mandado mensajes de apoyo al equipo, familiares y amigos de Billy Vigar.