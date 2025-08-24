Max Dowman, el “nuevo Messi” de 15 años que deslumbró en su debut con el Arsenal (+Detalle)

Suscríbete a nuestros canales

Con tan solo 15 años y 235 días, Max Dowman hizo historia este sábado al convertirse en el segundo jugador más joven en debutar en la Premier League para el Arsenal, entrando en el campo en el minuto 64 durante la victoria por 5-0 ante el Leeds United.

A su edad, esta aparición no solo subraya su extraordinario talento, sino que también enciende la etiqueta de “el nuevo Messi” entre aficionados y observadores, un apodo que no le resta presión, pero sí evidencia la elevada expectativa sobre sus pasos futuros.

Debut brillante y primeras señales de grandeza

Cuando ingresó al Emirates Stadium, el ambiente prácticamente estalló. A los pocos minutos de su entrada, intentó enviar dos disparos desde fuera del área que se fueron apenas por encima del travesaño, encendiendo un rumor colectivo en las gradas. Pero Dowman no se conformó con meros intentos: logró forzar un penalti en el tiempo de descuento tras sentirse derribado por Anton Stach, que Viktor Gyökeres convirtió en el tanto final para sellar la goleada.

Este temprano destello no pasó desapercibido. Rio Ferdinand alabó su actuación calificándolo como “el mejor chico de 15 años en Inglaterra, quizás incluso en toda Europa, quizá en todo el mundo”. El entrenador Mikel Arteta, orgulloso de su pupilo, señaló que lo que hizo Dowman “no es algo habitual para alguien de 15 años” y prometió manejar su futuro con cuidado. Por su parte, medios ingleses resaltaron su control cercano al balón, la confianza para enfrentarse a toda una defensa profesional y su decisión de ganar el penal con astucia.

La comparación con Lionel Messi, aunque provocadora, también resuena por su capacidad de generar desequilibrio desde la izquierda con dribbling, técnica refinada y creatividad en espacios reducidos. El exjugador Perry Groves afirmó recientemente que Dowman recuerda al astro argentino por su equilibrio natural, inteligencia futbolística y esa tranquilidad innata en áreas clave del campo. El joven jugador del Arsenal ya ha sido etiquetado por entrenadores de las categorías inferiores como “el próximo Kaká”, lo que subraya su perfil técnico y visión de juego.