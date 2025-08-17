¿Serán campeones? Mira la increíble racha del Arsenal contra el "Big Six" de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El Arsenal de Mikel Arteta ha comenzado la temporada con el pie derecho y, más allá de la victoria en Old Trafford, ha reafirmado una increíble racha que lo consolida como un equipo de élite en la Premier League.

El triunfo por la mínima ante el Manchester United no solo suma tres puntos vitales, sino que también prolonga una impresionante seguidilla de partidos sin caer ante sus rivales directos del "Big Six".

La fortaleza del Arsenal

Manchester United: La victoria en Old Trafford significa que el Arsenal lleva 1078 días sin perder ante los "Diablos Rojos" en la Premier League. Un claro dominio que demuestra la superioridad táctica y mental de los londinenses en este histórico duelo.

Manchester City: El actual campeón y principal rival por el título, también ha sucumbido. Los "Gunners" acumulan 844 días sin perder ante los de Pep Guardiola, una estadística que resalta su capacidad para competir de tú a tú con el equipo más dominante de la última década.

Tottenham Hotspur: El orgullo del norte de Londres se ha vestido de rojo. Con 1191 días de invicto ante su acérrimo rival, el Arsenal ha establecido una hegemonía en el derbi que no se veía desde hace mucho tiempo, demostrando que la ciudad les pertenece.

Liverpool: Los de Anfield también han sido víctimas de la solidez 'gunner', registrando 1250 días sin perder ante los "Reds".

Chelsea: Finalmente, la racha más impresionante de todas. El Arsenal lleva 1456 días sin caer ante el Chelsea, una cifra asombrosa que pone de manifiesto el control total que han ejercido sobre sus vecinos del oeste de Londres.

Tienen una deuda pendiente

Esta notable consistencia contra los pesos pesados de la liga es un factor determinante en la evolución del equipo. Si bien es cierto que en los últimos años la tan ansiada Premier League se les ha escapado en las últimas jornadas, la clave para el éxito reside ahora en mantener esta misma regularidad y concentración ante los equipos de la mitad de la tabla.

El Arsenal ha demostrado que tiene la calidad y la mentalidad para competir con los mejores, y ahora el desafío es no dejar puntos importantes en el camino que puedan comprometer sus aspiraciones de título.