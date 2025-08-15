¿Cuál será el mejor partido de la primera fecha de la Premier League?

Suscríbete a nuestros canales

La espera ha terminado para los aficionados del fútbol inglés. La Premier League, considerada la mejor liga del mundo, dará inicio a su temporada 2025-2026 con una primera jornada llena de duelos emocionantes.

El calendario de la fecha inicial se extiende desde este viernes hasta el lunes, con un partido estelar que ya genera gran expectativa entre los hinchas y expertos.

La nueva campaña arrancará con el duelo entre el Liverpool y Bournemouth en lo que será el primer partido oficial de la temporada. Los "Reds" buscarán iniciar con el pie derecho y reafirmar sus aspiraciones al título desde la primera jornada.

Sábado de mucha acción

El sábado estará cargado de encuentros interesantes. El Aston Villa recibirá al Newcastle United, en un choque que promete ser muy disputado.

Otros partidos de la jornada del sábado incluyen al Brighton contra el Fulham, al recién ascendido Sunderland contra el West Ham, al Tottenham contra el Burnley y al Wolves enfrentando al Manchester City.

El partido estelar de la primera fecha

Por su parte, la jornada del domingo estará marcada por el partido más atractivo de la fecha: el clásico entre Manchester United vs Arsenal. Ambos equipos, históricos rivales y con ambiciones de pelear por los primeros puestos, se enfrentarán en un duelo que podría marcar el ritmo de sus respectivas temporadas.

Además del gran choque en Old Trafford, el domingo también verá los enfrentamientos entre el Chelsea y el Crystal Palace, así como el del Nottingham Forest contra el Brentford.

La primera fecha de la Premier League concluirá el lunes con el partido entre Leeds United y Everton. Ambos clubes buscarán empezar con una victoria para sumar sus primeros puntos y alejarse de la zona de descenso.