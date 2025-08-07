Manchester United ficha otro atacante por casi 80 millones de euros

Suscríbete a nuestros canales

Benjamin Sesko será nuevo jugador del Manchester United tras acordar un traspaso con el RB Leipzig por 76.5 millones de euros. El atacante esloveno tendría un acuerdo por las próximas 5 temporadas; Ruben Amorim ya tendría a su fichaje estrella para afrontar la campaña 2025-26.

Sesko es un delantero con un juego potente a nivel aéreo, pero también es muy eficaz en transiciones. Sabe atacar los espacios y jugar entre líneas, no necesita estar constantemente tocando la pelota para asociarse en el juego; un perfil ideal para el sistema de Amorim en el ManUtd.

La temporada 2024-25 el Manchester terminó con 44 goles en 38 encuentros de Premier League. Ningún jugador pasó de los 8 goles, una de las marcas más bajas en su historia. Ahora con Benjamín tendrá un jugador de 20 a 30 goles y al menos 10 asistencias por temporada.

Fichajes en ataque del Manchester United para la temporad 2025-26

Luego de una pésima temporada con 44 goles en la Premier League y terminar en el puesto #15 de clasificación. Ruben Amorim se puso manos a la obra para configurar su ataque, en ese contexto alcanzó acuerdo con tres futbolistas que se pueden complementar.

Matheus Cunha

El Manchester fichó a Matheus Cunha (26 años) por 74.2 millones de euros desde Wolverhampton. Un atacante con mucha movilidad que tiene funciones de mediapunta y puede alcanzar a marcas o asistir con gran regularidad.

Bryan Mbeumo

75 millones de euros pagó el United para Bryan Mbeumo de 26 años, de nacionalidad camerunesa. Llega con 20 goles de presentación en el Brentford, aporta desborde y pegada y buen juego asociado.

Benjamin Sesko

Sesko, sería en teoría el último atacante de la temporada actual para el cuadro de Amorim. Un jugador de un gran despliegue luego de un pago de 76.5 millones de euros y un 9 puro para alcanzar los goles que el equipo necesita para ganar los encuentros.