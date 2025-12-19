Reconocida influencer muere tras accidente de auto: perdió un brazo

Suscríbete a nuestros canales

En Brasil falleció la influencer Aline Cristina Dalmolin, a los 41 años. Los reportes afirman que la mujer murió el 15 de diciembre en un accidente de tránsito en la ciudad de Balneário Camboriú, por exceso de velocidad.

Afirman que la mujer que compartía en sus redes sociales videos de superación, viajaba de copiloto con una amiga. Según la amiga conducía con velocidad bastante alta, impactando fuertemente en contra de poste de electricidad.

Muerte de Aline

Notifican que Aline no falleció al instante, sino camino al centro de salud de varios paros cardiacos. Además, al momento de ser hallada por las autoridades presentaba fuertes lesiones en diversas partes del cuerpo, como craneoencefálicas y la amputación de un brazo.

Los familiares de la mujer han utilizado su perfil de Instagram, para informar sobre el velorio, realizado el miércoles 17 de diciembre en Brasil.

“El velorio de Aline Dalmolin se llevó a cabo en el Crematorio del Vaticano el miércoles, 17 de diciembre. El calendario de las ceremonias se confirmará pronto. Por favor, sigue nuestras redes para actualizaciones”, escribieron.

Paradero de la conductora

Dicen que la conductora del vehículo se fue a la fuga, pero las autoridades lograron dar con su paradero, verificando que estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que ahora enfrenta cargos por homicidio culposo.