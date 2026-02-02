Murió periodista de Univisión, tras presentar un accidente cerebrovascular

Suscríbete a nuestros canales

La industria de la televisión está de luto, tras la confirmación de la muerte del periodista de Univisión Raúl Benoit. La noticia fue revelada por la familia del comunicador, la tarde del viernes 30 de enero, despertando mensajes de condolencias y tristeza.

“Hoy 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Beniot. Partió en paz, rodeado de amor. Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz papá”, escribió su hijo Felipe Beniot.

¿De qué falleció?

Felipe indicó que su progenitor que laboró por muchos años en Univisión, con el respetado programa “Aquí y ahora”, había presentado un accidente cerebrovascular (ACV) en el año 2015, y un trastorno neurodegenerativo, que le habían dejado graves secuelas.

También reveló que en el año 2019, como consecuencias de las medicinas que tomaba por el ACV, le habían detectada una enfermedad llamado psoriasis, luego Covid-19 y Parkinson.

Enfermedades que lo habían tenido muy triste ya que lo alejaron para siempre del periodismo y de la televisión latina, en la que regalo tanto talento.

Carrera

Además de trabajar en Univisión con enorme éxito, también laboró en otros medios como Occidente de Cali y El País, de su natal Colombia.

El show “El Gordo y la Flaca”, realizó un post en Instagram despidiéndolo y recordando como su trabajo lo hicieron uno de los más populares de la tv.

“Enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares del reconocido y gran periodista quien falleció Raúl en el día de hoy a causa de las secuelas de un accidente cerebrovascular que sufrió hace varios años. En paz descanse”, escribieron.