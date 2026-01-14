Periodistas venezolanos son excarcelados: Entre ellos Roland Carreño

La mañana de este miércoles 14 de enero de 2026, El Colegio Nacional de Periodistas (Cnpven), ha informado en sus redes sociales la excarcelación de 18 periodistas venezolanos y un camarógrafo.
NOTAS RELACIONADAS
Liberación de Roland
El cuerpo colegiado ha notificado que entre los liberados se encuentra Roland Carreño, cronista social, exdirector de la revista ¡HOLA! y exjefe de prensa de la organización Miss Venezuela.
“El locutor y activista político Roland Carreño acaba de ser excarcelado, luego de 17 meses en prisión”, ha escrito el Colegio de Periodistas.
El también locutor fue excarcelado tras pasar 17 meses detenido.
Otros 17 periodistas liberados
Ramón Centeno – Detenido el 2 de febrero del 2022
Víctor Hugas – Detenido el 18 de agosto del 2024
Leandro Palmar – Detenido el 9 de enero del 2025
Luis López – Detenido el 14 de julio del 2024
Carlos Marcano – Detenido el 23 de mayo del 2025
Leandro Palmar – Detenido el 9 de enero del 2025
Rafael García Márvez – Detenido el 22 de julio de 2025
Ramón Centeno – Detenido desde hace 3 años, 11 meses y 13 días
Nakary Ramos – Detenida desde el 8 de abril de 2025
Gianni González (Camarógrafo) - Detenido desde el 8 de abril de 2025
Julio César Balza - Detenido el 9 de enero del 2025
Carlos Julio Rojas - Detenido el 15 de abril del 2024
Gabriel González - Detenido el 17 de junio del 2024
Mario Chávez Cohen - Detenido el 6 de mayo del 2025
Omario Castellanos - Detenido el 16 de octubre de 2025
La noticia es recibida con tranquilidad en los familiares de los periodistas, aplaudiendo la unión del gremio durante la privación de libertad de los mencionados.