Periodistas se agarraron a golpes en pleno debate deportivo

La eliminación de Alianza Lima por parte de la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, abrió un debate deportivo en televisión nacional, sin embargo, los ánimos se caldearon y dos periodistas provocaron una intensa pelea.

Totalmente en vivo para la televisión peruana, los periodistas Silvio Valencia y Evaristo Cruz, mejor conocido como “Chevaristo” protagonizaron una acalorada discusión durante el programa.

Ambos se insultaron sin parar y Cruz amenazó a su colega: “cuando yo me pare, corta”, dijo como incitación para arreglar la situación fuera de cámara, pero sucedió todo lo contrario.

Al salir de cuadro, “Chevaristo” regresó al set y se fue a golpes contra Evaristo, quien no dudó en responder. El espacio deportivo, terminó con ambos en el piso dando puñetazos.

Sentida disculpa por parte del periodista

Tras la viralización del video de la pelea en vivo, Silvio Valencia pidió disculpas a todo su público, en especial a la comunidad de Puno, por la mala interpretación de su expedición.

“Quiero, sin embargo, disculparme con toda aquella persona que se haya podido haber sentido ofendida con alguna palabra mía. Si alguien entendió que expresión ‘puneño’ contenía carga racista y despectiva, pues aclaró que no ha sido así”, dijo en un comunicado.

Sin embargo, no extendió su disculpa a su colega, quien hasta el momento no ha emitido una declaración oficial de lo sucedido.