Artistas del reggaetón se van a los golpes en plena rueda de prensa

Cuando todo iba encaminado a generar expectativa para el esperado evento boxístico “Saltando las Cuerdas” del 12 de septiembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, lo que ocurrió en la conferencia de prensa fue pura polémica.

En un escenario que prometía ritmos, drama y adrenalina, los artistas urbanos Bryant Myers y Ovy la convirtieron en un auténtico campo de batalla, luego de polémicas declaraciones por uno de ellos.

Tensión entre Bryant y Ovy

Todo inició con un intercambio de palabras bastante fuerte que, rápidamente escaló a otro nivel. Ovy, con una bofetada verbal, no se contuvo al mencionar a la madre de Myers, provocando la ira del rapero.

“Personas como él no meten mano cuando de verdad viene la calle para arriba de ellos; como lo que le pasó con su madre, a esa hora salen corriendo”, fueron las palabras del productor musical de estrellas como Karol G y Beéle.

Esa frase fue el detonante. La respuesta no tardó: Bryant, visiblemente alterado, lanzó un micrófono directamente al cuerpo del colombiano, desatando el caos inmediato.

La tensión se desbordó. Equipos de producción y seguridad intervinieron para calmar las aguas mientras la rueda de prensa era abruptamente suspendida, no obstante, afuera del recinto continuó la riña, pese a que, sacaron del lugar a Bryant Myers.

Guerra posterior

La guerra de palabras siguió en redes sociales: Ovy acusó al puertorriqueño de actuar de forma “cobarde”, comentando: “estás como las put… tirando micrófonos de lejos para después esconderte detrás de 60 tipos. Tú tienes suerte que le diste a la gorra. Acuérdate que en el ring somos tú y yo, no va a estar nadie para salvarte”.

Por su parte, el cantante de “Esclava”, lejos de achantarse, se defendió responsabilizando a On The Drums por sus “comentarios fuera de lugar” y remató con un desafío: “este 12 de septiembre te voy a dar la pela de tu vida”.

Pero no solo quedó en palabras. El promotor del evento, Javier Bustillo, presidente de Universal Promotions, también resultó afectado y sufrió una herida abierta en la cabeza durante el altercado, aumentando la gravedad de un día que prometía ser solo un preámbulo promocional más.