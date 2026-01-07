Desmienten venta de Miss Universo en medio de escándalos de corrupción

Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Universo lanzó un comunicado desmintiendo la venta del certamen a un empresario filipinos. Todo comenzó con un mensaje del político Luis Chavit Singson, quien había mencionado acciones fuertes para adquirir el concurso.

Miss Universo se pronuncia

El certamen aún dirigido por los empresarios Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, indicaron en el texto que es totalmente falso la venta de la marca, y que solo se trata de una mala información al público que por años ha seguido la competencia más importante del mundo.

"Buscan tergiversar la propiedad, sugerir falsamente oportunidades de adquisición o compra y crear confusión. Dichas acciones parecen estar diseñadas para engañar al público, solicitar inversiones indebidamente y explotar la marca Miss Universo para beneficio, visibilidad o ventaja personal”, informaron.

En el texto comentaron que el equipo legal de Miss Universo tomará cartas en el asunto, para evitar informaciones de difamación hacia la marca que lleva 74 ediciones.

Recordemos que en diciembre del 2025 la justicia de Tailandia, dictó dos años de prisión para Anne por fraude. Mientras, que Rocha está siendo buscado por la justicia mexicana por supuestos cargos de tráfico de drogas, armas de fuego y tráfico ilícito de hidrocarburos.

¿Quién es Luis Chavit Singson?

Es un exmiembro de la Cámara de Representantes de Filipinas de 84 años, quien estuvo muy ligado hace algunos años con el certamen de Miss Universo y Miss Filipinas.

El hombre se reunió hace días con el exvicepresidente de Miss Universo Shawn McClain, para hablar del concurso

“Para información de todos: Miss Universo ya no es propiedad de Anne Jakrajutatip ni de Raúl Rocha Cantú. De hecho, ambos tienen órdenes de arresto en su contra”, escribió Chavit.