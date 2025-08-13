Celinee Santos se le va encima a Carmen Villalobos: “Me tenías harta”

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta temporada de “Top Chef VIP”, el exitoso reality culinario de Telemundo, experimentó esta semana un giro dramático con la reaparición de la dominicana Celinee Santos, quien fue tildada por varios participantes como “inconvivible” tras un fuerte enfrentamiento en plena cocina.

La modelo regresó al programa después de casi dos semanas de ausencia por razones de salud, y su retorno no fue nada pacífico. Al reincorporarse, la modelo y exreina de belleza dominicana no evitó mostrar su frustración y se enfrentó a la animadora, Carmen Villalobos.

La grosera actitud de Celinee Santos

“Tú me tenías harta, no me dejabas cocinar, si tienes boca, habla”, exclamó Santos con evidente irritación, una tensión que sobrepasó el límite para sus compañeros y dejó perpleja a la conductora colombiana.

Tras bastidores, la Miss República Dominicana 2024, insinuó que, Villalobos la tenía agarrada con ella. “No entiendo por qué empeñarse conmigo de ir de una vez como puerca a la olla”, expresó.

“¡No te equivoques!”, dijo de manera tajante a lo que Carmen le respondió: “Celinee esto no es personal”.

Sus compañeros no la soportan

La convivencia en el set estalló. Valeria Cuevas fue cruda con su diagnóstico: “Esta chamaca va a madurar, la vida te da putaz… tiene que aprender”. Norkys Batista, con ironía, añadió que lidiar con egos en este entorno “se torna inconvivible”.

El choque de personalidades activó un revuelo que trascendió las cocinas, encendiendo las redes sociales y generando debate sobre la actitud de Santos.

Para muchos espectadores, su regreso fue abrupto y agresivo, mientras que otros lo definen como la expresión de una persona estresada tras una ausencia forzada.

La tensión fue tal que, a pesar de su fuerte carácter, Santos logró salvarse de la eliminación esa noche, mientras que Sergio Sendel fue quien finalmente quedó fuera, dejando el set con una sonrisa y un abrazo cargado de ironía con la dominicana.