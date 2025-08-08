Carmen Villalobos llora la salida de Elvis Crespo de “Top Chef VIP 4”

Suscríbete a nuestros canales

El querido merenguero estadounidense, Elvis Crespo, dejó boquiabiertos a todos al anunciar que, decidía retirarse de la cuarta temporada de “Top Chef VIP 4”, reality en el que ha brillado desde su comienzo el pasado 22 de julio de 2025.

El anuncio se produjo el jueves 7 de agosto, cuando el artista pidió a los jueces que utilizaran su “poder de salvación” para salvar a uno de los nominados, pues, él mismo quería abandonar la competencia para atender un proyecto discográfico que, según confesó, “explotó”.

La razón de Elvis Crespo para abandonar

Conmovido, Crespo compartió: “Cuando llegué a Top Chef mi expectativa no era llegar hasta aquí yo dejé mi carrera en una estufa con fuego lento, y los aromas de la carrera me están diciendo que es momento de regresar a mi estufa, donde yo soy un buen chef”.

En un tono lleno de humor y autenticidad, añadió que no podía permitir que se “le quemara el asopa’o de canciones”, refiriéndose a su nuevo álbum “Poeta Herío”, estrenado en junio de este año.

No obstante, la buena noticia en medio de este triste momento llegó cuando, el intérprete de “Suavemente” aseguró que, volvería a la cocina más famosa de la televisión el día de la final y con mucha música.

Carmen Villalobos desgarrada

Durante su participación, el merenguero ya había dejado huella. Después de un debut complicado con un pollo crudo, logró imponerse en el primer reto exprés, demostrando agilidad, precisión y una mentalidad ganadora que mantuvo hasta su abrupto retiro.

Su carisma y alegría inundó cada espacio del estudio, por lo que era inevitable la tristeza que sintieron todos, en especial personajes como Matías Ochoa, quien fue su mejor amigo dentro de la competencia.

Carmen Villalobos, animadora del show, también tuvo una cercana conexión con el merenguero, protagonizando juntos divertidos momentos que cautivaron al público, razón de sobra para que sea una de las más afectadas, tal como lo dejó ver.

En medio del llanto, la barranquillera expresó: “Estoy hecha un mar de lágrimas porque creo que para nadie es un secreto que tu presencia aquí era alegría pura. Eres un ser humano tan bonito, con una energía y una luz tan linda”.

La también actriz no desaprovechó la oportunidad para manifestar su admiración por el dueño de grandes éxitos musicales e incluso, reveló cuál era su canción favorita.

“Cuando me enteré que tú venías me alegré muchísimo porque además me he rumbeado tus canciones. Te dije mi canción favorita tuya es ‘Nuestra canción’ y, tenerte aquí para mí fue un placer”, agregó visiblemente conmovida.

Finalmente, resaltó: “Sí, es una competencia, pero, yo, Carmen Villalobos, me quedo con la persona, así que muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí en ‘Top Chef VIP’”.