Elvis Crespo abandona ‘Top Chef VIP 4’: esta es la razón (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 7 de agosto se vivió un momento inesperado en “Top Chef VIP 4”, cuando el icónico cantante puertorriqueño, Elvis Crespo, anunció su repentina salida del programa.

Como era de esperarse, fue una noticia que tomó por sorpresa al público, a sus compañeros, los chefs y la animadora del reality culinario. En este sentido, el neoyorkino pidió que el eliminado de la noche ocupara su puesto dentro de la competencia.

¿Por qué abandonó Elvis Crespo?

Según explicó, el ritmo de la competencia había quedado atrás frente al éxito arrollador de su más reciente álbum, el cual dijo que “gracias a Dios, explotó” y demanda toda su atención.

Con un divertido guiño gastronómico, declaró que “tenía que atender aquella olla”, una metáfora perfecta para su regreso al mundo musical.

“Los aromas de la carrera me están diciendo que es momento de regresar a mi estufa, donde yo soy un buen chef”, expresó referente a su más reciente trabajo discográfico llamado “Poeta Herío”, el cual lanzó en el mes de junio.

Deja un vacío en la cocina

La noticia generó asombro entre sus compañeros, incluidos Carmen Villalobos y los jueces, quienes mostraron sorpresa ante su decisión. Crespo aprovechó el momento para expresarse con emoción y gratitud por su paso por la cocina, asegurando que, volverá para cantar en la final.

Aunque Toño, uno de los chefs, le sugirió bajar un poco la “temperatura” en su carrera musical, Crespo fue categórico: no lo consideró viable. Prefirió abrir espacio en el programa para quien iba a ser eliminado esa noche.

El momento también tuvo su toque de humor. El dúo presentó un platillo con el nombre “La carne del macho peludo”, provocando carcajadas en el set.

La despedida fue emotiva y la animadora del programa destacó su alegría, educación y caballerosidad, mientras que, el merenguero se marchó interpretando su música entre lágrimas y sonrisas, especialmente del favorito Matías, a quien claramente aprecia.