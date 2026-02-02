Milwaukee Bucks a un paso de enviar a Antetokounmpo junto a Curry

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la NBA ha entrado en una fase de máxima tensión a medida que se acerca la fecha límite de traspasos de 2026. Según reportes recientes del experto de la industria Brett Siegel de ClutchPoints, los Milwaukee Bucks se encuentran en una posición de profunda deliberación tras recibir una oferta masiva de los Golden State Warriors por su superestrella y dos veces MVP, Giannis Antetokounmpo.

La gerencia de Milwaukee, encabezada por el General Manager Jon Horst, ha manifestado una fascinación genuina por la propuesta proveniente de San Francisco.

El núcleo del interés reside en la posibilidad de adquirir la totalidad de los activos futuros de primera ronda de los Warriors, un botín que permitiría a los Bucks iniciar una reconstrucción sin precedentes o rodear a sus piezas restantes con un capital de draft inigualable.

Estado de las Negociaciones

A pesar de la magnitud de la oferta, los Bucks han optado por la cautela. Fuentes cercanas a la liga indican que, hasta el momento, la organización de Wisconsin no ha rechazado formalmente la propuesta de Golden State.

El equipo de trabajo de Horst está analizando meticulosamente el impacto a largo plazo de desprenderse del jugador más icónico en la historia moderna de la franquicia.

"A este punto, los Bucks no han declinado la oferta de los Warriors", señalan las fuentes. "La oficina central está fascinada con la idea de adquirir todos los activos futuros de Golden State, pero están tomando su tiempo para tomar una decisión".

El Factor Tiempo: La Ventana de las 24 Horas

Se espera que el desenlace de esta saga no ocurra de manera inmediata. Los analistas prevén que Milwaukee agote el cronómetro, llevando la negociación hasta el límite.

La decisión final se proyecta para el margen de las últimas 24 horas previas al cierre del mercado (Trade Deadline), momento en el que la presión competitiva alcanza su punto máximo.