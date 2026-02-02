Santa Anita Park: El hipódromo californiano se prepara para dos eventos que otorgan puntos para la carrera de Las Rosas y Lirios

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, tendrá en su cartelera sabatina y dominical, dos pruebas que otorgan puntos camino al Kentucky Derby (G1) y Kentucky Oaks (G1), ambas pruebas forman parte de la serie hacia el evento más importante estadounidense, que se corre el primer fin de semana de mayo.

Santa Anita, dentro de su programación del fin de semana tiene incluido el Robert B. Lewis (G3) por $200,000 en distancia de una milla en pista de arena, pautado para correrse el sábado 7 de febrero. Mientras que para el domingo esta previsto que se corra el Las Vírgenes S (G3) de $100,000 también a una milla para potras de 3 años. Ambos compromisos otorgan 20-10-6-4-2 a los cinco primeros del marcador.

Santa Anita Park: Se corre el Robert B. Lewis (G3) para machos de tres años

El circuito de Santa Anita Park, recibirá el Robert B. Lewis Stakes (G3) de $200,000 es un importante trampolín hacia Churchill Downs y ofrece 20 puntos de clasificación al ganador. Esta es la tercera de las cinco que se correrán en el circuito de California. Entre 1980 y 2019, la carrera produjo 46 participantes para el Kentucky Derby (G1), con un promedio de uno por año. Al cierre de la nota aún no se han presentado los inscritos para este evento.

Santa Anita Park: Las Vírgenes Stakes (G3) de $100,000 para las potras de 3 años

El domingo 8 de febrero, fue programada Las Vírgenes S (G3) de $100,000 para potras de tres años con miras a participar en el Kentucky Oaks, en Churchill Downs, en el mes de mayo, dentro de un grupo de carreras interesantes.

Las Vírgenes Stakes (G3) es la segunda de cuatro carreras que se disputan en el circuito ubicado en Arcadia, California; se disputa en una y ofrece puntos para las Oaks en una escala de 20-10-6-4-2, del primero al quinto lugar, respectivamente. Al cierre de esta nota aún se desconoce las inscritas a la misma. Estén atentos, que durante la semana daremos a conocer las nominadas.