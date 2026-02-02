Camino al Kentucky Oaks: Tres nuevas carreras que otorgan puntos rumbo a la carrera de los Lirios

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana continúan las carreras que otorgan puntos camino hacia el Kentucky Oaks (G1), la prueba más importante para potras de 3 años que se corre en Estados Unidos, con una bolsa de $2 millones de dólares.

Esta semana, el escenario de Tampa Bay Downs tendrá la disputa del Suncoast Stakes de $150,000 en recorrido de 1,636 metros. En Oaklawn Park, se reprogramó el Martha Washington S. por $300,000 y Santa Anita tendrá Las Vírgenes Stakes (G3) de $100,000. Cada una de estas carreras ofrece puntos en una escala de 20-10-6-4 y 2, del primero al quinto lugar, respectivamente.

Tampa Bay Downs: El Suncoast Stakes de $150,000 es la primera eliminatoria para hembras

Esta semana en el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, se corre el Suncoast Stakes de $150,000 en distancia de 1.664 metros en pista de arena; es la primera eliminatoria que otorgan puntos camino al Kentucky Oaks (G1). Esta prueba otorga 20-10-6-4-2 a las cinco primeras clasificadas a este evento. Hasta la fecha aún no se han publicado los entries para la misma.

Oaklawn Park: Tendrá el Martha Washington S. con ocho juveniles de 3 años

El Martha Washington Stakes es una prueba valorada en $300,000 que se corre sobre una distancia de 1,700 y para esta edición fueron inscritas ocho potras de 3 años, que fue reprogramada para esta semana. El Martha Washington Stakes es la primera de cuatro competencias que se corren en Hot Springs, Arkansas.

Santa Anita Park: Este fin de semana se corre Las Vírgenes Stakes (G3) de $100,000

El domingo 8 de febrero, fue programada Las Vírgenes S (G3) de $100,000 para potras de tres años con miras a participar en el Kentucky Oaks, en Churchill Downs, en el mes de mayo, dentro de un grupo de carreras interesantes.

Las Vírgenes Stakes (G3) es la segunda de cuatro carreras que se disputan en el circuito ubicado en Arcadia, California; se disputa en una y ofrece puntos para las Oaks en una escala de 20-10-6-4-2, del primero al quinto lugar, respectivamente. Al cierre de esta nota aún se desconoce las inscritas a la misma. Estén atentos, que durante la semana daremos a conocer las nominadas.