Premios Grammy 2026: Todos los ganadores de la gala en vivo

Esta noche la música premia a las mejores canciones, compositores, álbumes, productores y más, en los premios Grammy 2026, desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Cada año la Academia de la Grabación lleva a cabo la ceremonia en vivo repleta de los artistas más grandes para dictaminar a los ganadores bajo un selecto grupo de miembros de la organización que emiten su voto en las distintas categorías.

Lista de ganadores en la gala en vivo

Solo nueve categorías serán presentadas durante la gala en vivo: