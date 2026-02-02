Farándula

Premios Grammy 2026: Todos los ganadores de la gala en vivo

Desde Los Ángeles lo mejor de la música en el último es premiado en la edición 68 de las premiaciones

Por

Kleimar Reina
Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 09:24 pm
Premios Grammy / Cortesía
Esta noche la música premia a las mejores canciones, compositores, álbumes, productores y más, en los premios Grammy 2026, desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Cada año la Academia de la Grabación lleva a cabo la ceremonia en vivo repleta de los artistas más grandes para dictaminar a los ganadores bajo un selecto grupo de miembros de la organización que emiten su voto en las distintas categorías.

Lista de ganadores en la gala en vivo 

Solo nueve categorías serán presentadas durante la gala en vivo:

  • Mejor Álbum del Año: 
  • Mejor Grabación del Año: 
  • Mejor Canción del Año: Billie Eilish - Wildflower
  • Mejor Álbum Vocal Pop: Lady Gaga - MAYHEM
  • Mejor Interpretación Pop en Solitario: Lola Young - Messy 
  • Mejor Nuevo Artista: Olivia Dean
  • Mejor Álbum de Música Urbana: Bad Bunny - Debí tirar más fotos
  • Mejor Álbum Country: Jelly Roll - Beautifully Broken
  • Mejor Álbum Rap: Kendrick Lamar - GNX

