Nearly despega hacia el Kentucky Derby con una contundente victoria en el Holy Bull (G3) de Gulfstream Park

La Ruta al Kentucky Derby continuó este 31 de enero en el hipódromo de Hallandale Beach, Florida. Como plato fuerte de una jornada de doce competencias, el Holy Bull Stakes (G3) —disputado en 1,700 metros y con una bolsa de $275,000— fue dominado por Nearly, el prometedor tresañero conducido por John Velázquez y entrenado por Todd Pletcher.

El defensor del Centennial Farms se impuso con autoridad. Desde el inicio, Nearly salió a disputar el comando junto a Cannoneer, quien bajo el mando de Irad Ortiz Jr. marcó un ritmo vertiginoso con parciales de 22.82, 45.96 y 1:10.32.

Ambos ejemplares protagonizaron un intenso mano a mano desde la primera curva, dando brillo a esta edición del Holy Bull (G3). Mientras tanto, Bravaro, del establo de Saffie Joseph Jr., se mantenía a la expectativa detrás de ellos. Incredibolt, el otro favorito, marchaba en el último puesto sin mostrar señales de avance.

Al aprovechar que la carrera finaliza en la primera meta (configuración de 1 1/16 millas en Gulfstream Park), Velázquez permitió que Nearly tomara el liderato en solitario al ver que Cannoneer cedía ante el fuerte tren de carrera. Al entrar en la recta final, Nearly lucía sólido en la punta, pese al esfuerzo de Bravaro, que aceleró para colocarse a solo un cuerpo de distancia.

Sin embargo, en los últimos 250 metros, Nearly desplegó su clase e incrementó su ventaja. Tras agenciar la milla en 1:37.42, cruzó el espejo en un tiempo total de 1:44.52 para los 1,700 metros en arena. Esta victoria representa el tercer triunfo en cuatro salidas para el hijo de Not This Time en Ib Prospecting (por Mineshaft), criado por el Will Hind Farm en Florida.

Dividendos: Nearly pagó $5.40, $3.20 y $2.60. Bravaro, que finalizó segundo, devolvió $5.20 y $3.40, mientras que Project Ace completó el podio pagando $5.60 a Show.