¡Un giro inesperado! Ted Noffey no continuará en la Ruta al Kentucky Derby (G1) por estos detalles

Suscríbete a nuestros canales

Ted Noffey, que demostró su talento corredor en su primer año de carrera, capacidad que le ameritó ser coronado como el Mejor Potro de 2 años 2025 con el premio Eclipse Awards, será retirado de las pistas en la ruta al Kentucky Derby, la carrera más importante dentro del turf hípico mundial.

Ted Noffey, el campeón, tomará un descanso

Ted Noffey, luego de su magistral actuación en la Breeders’ Cup Juvenile (G1) disputada el 31 de octubre de 2025 en Del Mar, con la que mantuvo su invicto en cuatro presentaciones en su primer año de carreras, reapareció el 16 de enero en el centro de entrenamiento de Palm Beach Downs, en Florida, con miras a su primera prueba como potro de tres años en el mes de febrero, en la búsqueda de participar en la edición 152 del Kentucky Derby (G1).

El notable purasangre, hijo de Into Mischief en Streak of Luck por Old Fashioned, lidera la tabla de puntuación para el Kentucky Derby (G1) con 40 unidades. Sin embargo, este puntaje será retirado de la lista debido a que el campeón invicto ha sido diagnosticado con una contusión ósea, así lo anunció el propietario del potro, el Spendthrift Farm a través de un comunicado de prensa este jueves, en su portal web.

Ted Noffey tendrá previsto reanudar su carrera en 90 días

El entrenador Todd Pletcher informó en el portal web del Spendthrift Farm que Ted Noffey mostró signos de malestar luego de su último ejercicio, lo que provocó una evaluación más profunda.

“Desde su último ejercicio, no se ha movido tan bien como de costumbre”, dijo Pletcher. “Por precaución, lo examinamos a fondo y el diagnóstico fue una contusión ósea. Por lo que estará fuera de acción por unos 90 días, así que esperamos reanudar los entrenamientos alrededor del primero de mayo”.

“Obviamente estamos decepcionados”, dijo Ned Toffey, gerente general de Spendthrift Farm. “Con un descanso adecuado y una buena participación, esperamos que esté de vuelta y listo para competir a finales de este verano y otoño”. Concluyó.