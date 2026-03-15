Danny Ocean enciende el Lollapalooza Argentina y se lleva una ovación

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El cantante venezolano Danny Ocean se llevó todos los aplausos durante su primera noche en el Festival Lollapalooza Argentina 2026, donde dio un recorrido por sus mejores temas.

En una jornada inaugural que arrancó el 13 y culmina este domingo 15 de marzo, el público pudo disfrutar de un line up con variedad musical, pero, sin duda el artista caribeño fue uno de los más ovaciones de las presentaciones.

Con sus beats caribeños y dancehall, Danny Ocean puso a bailar a todos los argentinos con su show en el Alternative Stage, consolidándose como uno de los mejores artistas del festival internacional.

“Es un momentazo. Y agradezco también que me tomen en cuenta, de poder venir para acá”, comentó el músico.

Danny Ocean enciende el Lollapalooza

Ocean irrumpió el escenario vestido completamente de negro, y abrió su performance con a canción “Imagínate”, colaboración con Kapo que ecendió la energía en el Festival Lollapalooza Argentina .

Himnos como “Volaré” y “Me Rehúso” fueron el punto máximo de euforia para recibir todo el amor de los asistentes. Para Danny Ocean, no es ajeno presentarse en Argentina, anteriormente ha visitado el país al menos cinco veces, admitiendo sus deseos de poder vivir allá.

“Amo Buenos Aires con toda mi alma. Si pudiese vivir acá, lo haría”, dijo. Además, giró su intervención a la movida musical en Argentina y posibles colaboraciones.

“Hay muchos, siempre lo digo. Pero me gusta mucho el proyecto de María Becerra. A Tini Stoessel también la conozco hace mucho tiempo. Creo que eso por ahora. Hay muchos. No tengo ahorita a alguien así en mente que te pueda decir ahora, pero sí hay muchos que me gustan”, expresó.