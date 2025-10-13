Danny Ocean casi se ahoga en su concierto de Costa Rica

Suscríbete a nuestros canales

El fin de la gira de Danny Ocean no estuvo tan perfecta como él lo esperaba. El venezolano eligió Costa Rica como su último destino para la gira que ha llevado en las últimas semanas por países como Argentina, Chile, Bolivia y Colombia.

Pese a que las circunstancias en el Centro de Eventos Pedregal estaban al tope, el cuerpo del caraqueño parece haber sufrido un colapso que lo obligó a abandonar el escenario.

Danny Ocean sufrió un percance

El también compositor, que se caracteriza por tener una energía infinita, ese día estaba completamente diferente. En medio del espectáculo sufrió una crisis respiratoria el pasado 11 de octubre. Por lo tanto, el artista tuvo que ser atendido con oxígeno y salir en brazos de su equipo.

Según reportes, a mitad de presentación, Danny empezó a mostrar señales de malestar: respiraba con dificultad, bajó el ritmo, y visiblemente agitado pidió unas pausas entre canción y canción.

Los monitores del escenario captaron el momento en el que el cantante se vio forzado a abandonar el micrófono. El público quedó paralizado mientras las cámaras enfocaban su rostro, y los miembros de producción corrieron a su auxilio.

El camarógrafo del concierto mantuvo su equipo activo en todo momento, por lo que los miles de asistentes pudieron presenciar el momento en el que el intérprete de “Corazón” era asistido por el personal médico.

Las disculpas del cantante

Horas después del episodio, Danny Ocean tomó su perfil en redes sociales para explicar lo que ocurrió. “No tenía el cuerpo al 100”, confesó, atribuyendo su malestar a la combinación de la falta de descanso, el calor del escenario y la intensidad emocional del espectáculo.

Pidió disculpas a sus seguidores por la inquietud que generó el percance, agradeció su paciencia y el aguante del público. “Traté de darles lo mejor que podía… Gracias por cantar conmigo, por esperarme”.

Asimismo, aseguró que nunca pensó en abandonar sino en recuperarse para seguir adelante. “Gracias por estar ahí conmigo y darme de ese Pura Vida de vuelta para poder finalizar el show”, apuntó en Instagram.