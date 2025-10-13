LVBP

Calendario de la LVBP 2025-2026 por Meridiano Televisión

La emoción del beisbol venezolano está de regreso por su casa: Meridiano Televisión. Este es el calendario de transmisión de la LVBP

Por

Meridiano

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 02:59 pm
Por Andrea Matos Viveiros

Este miércoles 15 de octubre se canta el playball que marca el inicio de la temporada 2025-2026 de la LVBP, y Meridiano Televisión será un año más la casa de la pelota criolla.

El canal de los especialistas en deportes transmitirá los mejores juegos EN VIVO y GRATIS para toda Venezuela.

Meridiano Televisión, el canal del beisbol venezolano

Como cada año, Meridiano Televisión llevará a los fanáticos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) toda la acción, jugada a jugada, en señal abierta y en alta definición a través de SimplePlus, InterGO y NetunoGO.

Además, los encuentros exclusivos podrán verse en streaming gratuito por meridiano.net/meridianotv, ideal para seguir la pelota criolla desde cualquier parte de Venezuela.

 

LVBP 2025-2026: calendario y horarios de transmisión

El primer enfrentamiento será entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara, el miércoles 15 de octubre a las 7:00p.m. Estos son los juegos que disfrutarás por Meridiano Televisión

  • Miércoles 15/10: Tigres vs Cardenales – 7:00p.m.
  • Viernes 17/10: Tiburones vs Águilas – 7:00p.m.
  • Miércoles 22/10: Tigres vs Magallanes – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Sábado 25/10: Leones vs Caribes – 5:30p.m.
  • Miércoles 29/10: Cardenales vs Águilas – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 31/10: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m.
  • Miércoles 5/11: Tigres vs Leones – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 7/11: Caribes vs Tiburones – 7:00p.m.
  • Miércoles 12/11: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 14/11: Magallanes vs Tigres – 7:00p.m.
  • Sábado 15/11: Leones vs Magallanes – 5:30p.m.
  • Miércoles 19/11: Magallanes vs Caribes – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 21/11: Cardenales vs Tiburones – 7:00p.m.
  • Miércoles 26/11: Bravos vs Caribes – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 28/11: Bravos vs Cardenales – 7:00p.m.
  • Miércoles 3/12: Caribes vs Magallanes – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 5/12: Águilas vs Tigres – 7:00p.m.
  • Miércoles 10/12: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 12/12: Tigres vs Bravos – 7:00p.m.
  • Miércoles 17/12: Caribes vs Cardenales – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 26/12: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m.

 

Lunes 13 de Octubre de 2025
