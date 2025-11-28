Así queda la tabla de posiciones de la LVBP tras la jornada de este jueves 27 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves 27 de noviembre de la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) dejó la tabla de posiciones más apretada, luego de la caída del líder de la clasificación, mientras que la zona de comodines está que arde.

Los Navegantes del Magallanes (colista) dieron un golpe en la tabla al vencer a las Águilas del Zulia (líder) por marcador de 10 carreras a tres. Al menos por una noche el conjunto turco se acecó la zona de comodines.

Mientras que Caribes de Anzoátegui dejó en el terreno a Leones del Caracas en el estadio Alfonso Chico Carrasquel, la novena melenuda sigue en crisis ya que se aleja de la zona de comidines, mientras que la tribu acecha a la punta de la tabla.

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP AVE DIF. Águilas 33 19 14 .576 0 Tigres 34 19 15 .559 0.5 Caribes 34 18 16 .529 1.5 Bravos 35 18 17 .514 2 Tiburones 34 17 18 .471 3 Cardenales 34 16 19 .471 3.5 Leones 33 15 18 .455 4 Navegantes 35 15 20 .429 5

Jornada del viernes 28 de noviembre

Águilas vs Navegantes - 07:00 PM - Estadio José Bernardo Pérez

Bravos vs Cardenales - 07:00 PM - Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Tigres vs Tiburones - 07:00 PM - Estadio Jorge Luis Garcia Carneiro

Leones vs Caribes - 07:00 PM - Estadio Alfonso Carrasquel