¡Oscarcito revoluciona la industria musical con su nuevo álbum!

Bárbara Chirino
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 03:01 pm

Con colaboraciones junto a artistas de altura como Chyno Miranda y Diveana, el caraqueño de 44 años trae una propuesta con 14 temas

El 26 de noviembre, el cantante venezolano Oscarcito hizo el lanzamiento oficial de su nuevo álbum “Y eso que no soy merenguero”, un trabajo musical en el recuerda al género que marcó varios de sus grandes éxitos.

Con colaboraciones junto a artistas de altura como Chyno Miranda y Diveana, el caraqueño de 44 años trae una propuesta con 12 temas, en el que hasta sorprende con un guiño a Caramelos de Cianuro, fusionando el merengue con el rock.

Para Oscarcito, su disco es un renacer en su carrera y, promete traer más trabajos discográficos con otros géneros como el reggaetón y la gaita.

Temas del nuevo álbum de Oscarcito

Más de 10 canciones adornan esta increíble producción que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Aquí te dejamos la lista completa:

  • Agridulce
  • Doctor Tiempo
  • Te Todo
  • Gafa (Ft. 2Meregada)
  • Desacostumbrándome
  • Cómo decirte que no
  • Fantasmita (Ft. Ram44)
  • Nunca Peleemos 
  • Grillitos
  • Latas (Ft. Chyno Miranda)
  • Perfume Barato (Ft. Diveana)
  • Caramelos

¡Mira el video y entérate todo lo que nos contó Oscarcito!

