Oscarcito relata una inolvidable anécdota con Marc Anthony (+Video)

En 2016, Oscarcito vivió una experiencia inolvidable al ser invitado sorpresivamente por el salsero Marc Anthony a crear un tema para Alejandro Sanz, luego de haber descubierto su talento como compositor, lo que marcó en ellos el inicio de una relación laboral y de amistad.

Dos años más tarde, el venezolano tuvo la oportunidad de unirse una vez más al intérprete de “Vivir mi vida”, lo que ratificó su alcance en la música especialmente en la composición, pues, ya tenía a cuestas otros importantes hits.

En una entrevista con Luis Olavarrieta, el también conocido como Yakozuki revivió el momento en el que el artista neoyorkino se enteró del trabajo musical que hacía dentro y fuera de su país.

Oscarcito sorprendió a Marc Anthony con su talento

El cantante venezolano cuyo nombre real es Óscar Hernández contó que, Marc supo de su talento en las letras dos años después de haberse conocido, ya que, ambos vivían en la misma urbanización.

Una invitación a los Premios Billboard fue la ocasión especial para que saliera a flote esta faceta. Tras encontrarse en el camino a figuras como: el presidente de Sony Music, Daddy Yankee y Paulina Rubio, quienes fueron muy amables con Oscarcito, surgió una duda en el salsero.

“Me dice: ‘cabr*n ¿quién eres tú?’”, dijo Hernández acerca de las palabras que le mencionó su compañero luego de que el artista criollo fuera ovacionado por un grupo de fanáticas que se encontraban en el lugar.

Fue ahí cuando nació el junte que pudimos ver en dos temas y, lo que le dio al cantante de “Hoy me rindo a tus pies”, un impulso para seguir creciendo en la composición. Al día de hoy, cuenta con importantes autorías como “El Anillo” de Jennifer López y “Si tú me besas” de Víctor Manuelle.

Trabajos de Oscarcito y Marc Anthony

En 2018, Oscarcito fue parte esencial en la creación de “Está Rico”, una colaboración explosiva entre Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny. Él compuso partes clave del tema y estuvo presente en la sesión de grabación junto con los artistas.

Esa canción se volvió viral en tiempo récord, acumulando millones de reproducciones en días.

El caraqueño también cimentó su posición en la música urbana al formar parte del sello Magnus, vinculado a Marc Anthony. Durante esa etapa, pausó temporalmente su carrera como artista para enfocarse en la producción y composición de temas para otros grandes.