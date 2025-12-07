Sorpresa en Toronto: Los Blue Jays colocan al pitcher cubano Yariel Rodríguez en asignación

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de una agresiva reestructuración, y tras caer en el séptimo juego de la Serie Mundial 2025, los Azulejos de Toronto (Blue Jays) se han convertido en uno de los equipos más activos de la temporada baja de las Grandes Ligas (MLB).

El conjunto canadiense ha realizado adquisiciones notables para reforzar su cuerpo de lanzadores, destacando la llegada del derecho Dylan Cease y del mexicano Cody Ponce. Sin embargo, las intenciones del equipo van más allá, pues en los últimos días ha trascendido su interés de intercambiar al puertorriqueño José Berríos, un movimiento que señala un cambio de estrategia radical.

Yariel Rodríguez, la víctima del recorte

Este sábado, los Blue Jays informaron de un movimiento que tomó por sorpresa a la base de fanáticos: el lanzador cubano Yariel Rodríguez fue colocado en asignación (designado para asignación o DFA) y eliminado del roster de 40 hombres del club.

La decisión resulta llamativa dada la inversión reciente en el jugador. Rodríguez, de 28 años, había acordado un contrato de cuatro campañas y 32 millones de dólares en la temporada baja de 2024. De acuerdo con fuentes de la MLB, a Rodríguez aún se le deben aproximadamente 17 millones de dólares por las próximas tres temporadas, lo que complica el movimiento.

Detalles Financieros Pendientes:

2026: El jugador tiene garantizados $5 millones de dólares.

El jugador tiene garantizados $5 millones de dólares. 2027: El jugador tiene garantizados $6 millones de dólares.

El jugador tiene garantizados $6 millones de dólares. 2028: Su contrato incluye una opción de jugador por $6 millones o una opción de club por $10 millones de dólares.

¿Qué implica colocarlo en asignación?

Al ser colocados en asignación, los Blue Jays tienen un plazo de siete días para tomar una de las siguientes decisiones:

Traspasarlo a otro equipo. Colocarlo en la lista de waivers para que otro equipo lo reclame. Liberarlo (en cuyo caso, tendrían que pagar el dinero restante de su contrato).

Se espera que el swingman cubano, a menos que sea reclamado o traspasado, permanezca en el sistema de los Blue Jays. Si no encuentra alojamiento, lo más probable es que sea invitado a los entrenamientos de primavera como un jugador fuera del roster para competir nuevamente por un lugar en el equipo de Grandes Ligas.

Su desempeño en Toronto

El movimiento es notable dado el desempeño de Rodríguez en su primera temporada completa en la MLB. En 2025, el derecho participó en 66 juegos con los Blue Jays, la mayoría como relevista, registrando:

Efectividad (ERA): 3.08

3.08 Whip : 1.15

: 1.15 Entradas Lanzadas: 73

A pesar de haber salido solo en una ocasión como abridor, contribuyó al equipo con tres victorias, dos derrotas, 14 holdings y par de juegos salvados. En sus dos campañas totales con los Blue Jays, acumula una efectividad de 3.83 y un promedio de ponches de 8.5 por cada nueve entradas lanzadas.