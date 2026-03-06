Isabella Ladera entró en pánico por el estado de su bebé

Suscríbete a nuestros canales

La creadora de contenido Isabella Ladera vivió momentos de tensión con su bebé que viene en camino luego de un día agotador por lo que acudió a su especialista, según relató en un video para sus redes sociales.

La venezolana atraviesa su segundo embarazo y se encuentra en una etapa de felicidad junto a su pareja Hugo García y su hija Mía Antonella, fruto de su relación con el colombiano Isander Pérez.

Isabella Ladera entró en alerta

Isabella relató que tras un día ajetreado se acostó para descansar, sin embargo, entró en alerta por no sentir al bebé moverse, a pesar de la hora llamó para ser atendida porque entró en “pánico” de que algo no estuviera bien.

Después de una evaluación médica, el doctor constató que todo estaba en perfecto estado y le explicó el por qué no sentía a su criaturita, luego de este episodio, Isabella Ladera pudo respirar tranquila por el estado de su bebé.

Anuncio de su segundo embarazo

Un día antes de San Valentín, Isabella Ladera y su novio Hugo García anunciaron que están a la espera de su primer hijo juntos, después de un rumor de un supuesto embarazo.

La pareja compartió una fotografía con el mensaje: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”. La publicación vino acompañada de una imagen de la pareja mostrándole al mundo el eco y, aunque no se ve completamente la pancita de la criolla, sí deja ver un poco que el embarazo estaría bastante avanzado.