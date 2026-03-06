Del Tampa Bay Derby al Santa Anita Handicap: Los pronósticos imperdibles de Meridiano para el 7 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de marzo, el calendario hípico en Estados Unidos se viste de gala con una cartelera repleta de eventos selectivos. En la costa este, el hipódromo de Tampa Bay Downs, Florida, acapara la atención con el prestigioso Tampa Bay Derby (G3), que ofrece una bolsa de $400,000.

La acción continúa en el mismo estado en la pista de Gulfstream Park, donde se disputarán importantes pruebas como el Hurricane Bertie (G3). Mientras tanto, en la costa oeste, el histórico Santa Anita Handicap (G1), con $300,000 en premios, será el plato fuerte en el óvalo de Arcadia, California, en lo que es una tarde de múltiples clásicos.

El equipo de hipismo internacional de Meridiano, liderado por David García y Darwin Dumont, ofrece a los aficionados la información más precisa para ganar en Tampa Bay Downs, Gulfstream Park y Santa Anita Park.

