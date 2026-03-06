Hipismo

Del Tampa Bay Derby al Santa Anita Handicap: Los pronósticos imperdibles de Meridiano para el 7 de marzo

Prepárate para una jornada de alto impacto en Estados Unidos con el análisis exclusivo en video de la marca deportiva de Venezuela

Por

David García V.
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 02:52 pm
Cortesía
Este sábado 7 de marzo, el calendario hípico en Estados Unidos se viste de gala con una cartelera repleta de eventos selectivos. En la costa este, el hipódromo de Tampa Bay Downs, Florida, acapara la atención con el prestigioso Tampa Bay Derby (G3), que ofrece una bolsa de $400,000.

La acción continúa en el mismo estado en la pista de Gulfstream Park, donde se disputarán importantes pruebas como el Hurricane Bertie (G3). Mientras tanto, en la costa oeste, el histórico Santa Anita Handicap (G1), con $300,000 en premios, será el plato fuerte en el óvalo de Arcadia, California, en lo que es una tarde de múltiples clásicos.

Los mejores pronósticos americanos con Meridiano

El equipo de hipismo internacional de Meridiano, liderado por David García y Darwin Dumont, ofrece a los aficionados la información más precisa para ganar en Tampa Bay Downs, Gulfstream Park y Santa Anita Park.

Cada semana, Meridiano pone a disposición de la fanaticada hípica las recomendaciones clave para las competencias internacionales. Te invitamos a realizar tus jugadas en Meridiano Bet, la plataforma donde juegas y cobras seguro con los mejores incentivos del mercado.

No olvides seguir nuestras cuentas en YouTube y Dailymotion para estar al día con nuestros pronósticos y no perderte ni un detalle de la acción hípica semana tras semana.

Viernes 06 de Marzo de 2026
