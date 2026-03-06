Icónica banda mexicana regresa a los escenarios para el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

En el mes de junio comienza el mundial y, como parte de la celebración por ser una de las sedes para la contienda deportiva, México revivirá a una icónica banda que por décadas conquistó el corazón del mundo entero.

¡Y sí! El regreso de Timbiriche a los escenarios ya es una realidad y ha despertado una ola de nostalgia entre varias generaciones de fans.

Después de años sin presentarse juntos de forma destacada, la emblemática agrupación mexicana prepara conciertos especiales que marcarán uno de los eventos musicales más comentados.

Un reencuentro musical rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con información difundida en el programa Hoy, el regreso de Timbiriche formará parte de los eventos musicales previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este espectáculo se integrará a una serie de conciertos y actividades culturales diseñadas para celebrar la llegada del torneo internacional a México.

El reencuentro se realizará dentro del evento denominado “México Vibra”, un proyecto que reunirá a diversos artistas mexicanos en conciertos especiales que buscan celebrar la música nacional y acompañar el ambiente previo al Mundial.

Para los seguidores de la banda, la noticia representa una oportunidad única para revivir en vivo algunos de los temas que marcaron el pop mexicano durante las décadas de los ochenta y noventa.

Fechas y sede confirmadas

Los primeros conciertos del esperado reencuentro ya tienen fechas definidas. Las presentaciones están programadas para los días 9 y 10 de junio de 2026 y tendrán como sede el emblemático Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

Este recinto es uno de los escenarios más importantes del país y ha sido testigo de numerosos conciertos históricos, por lo que se perfila como el lugar ideal para recibir a una de las agrupaciones más influyentes del pop latino.

Hasta ahora no se han revelado detalles sobre el repertorio ni sobre la dinámica del espectáculo, pero se espera que incluya algunos de los temas más icónicos del grupo.

Los integrantes aún son un misterio

Uno de los puntos que más curiosidad genera entre los fans es qué integrantes participarán en los conciertos. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué miembros del grupo formarán parte del reencuentro.

Durante la emisión del programa Hoy, se mencionó que no todos los integrantes históricos participarían, lo que ha abierto especulaciones sobre quiénes subirán finalmente al escenario.

“Por ejemplo, Erick no está, no está Paulina, no está Sasha, pero están Diego, Beni, Alex y Mariana”, dijo Andrea Legarreta, quien también perteneció a la respetada agrupación.