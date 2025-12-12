Se agotan los boletos para ver a Cristiano Ronaldo en México previo al Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Copa Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá tendrá razones para consolidarse como uno de las más históricas, tomando en cuenta que por primera vez se desarrollará en tres países y contará con la participación de 48 selecciones, incluido la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El 'Bicho', quien tendrá su última participación en una Copa del Mundo, comenzará su accionar en el Grupo K junto a los combinados de Colombia, Uzbekistán y un clasificado desde el repechaje internacional (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia). Sin embargo, previo a su desempeño en la mencionada competición, el veterano delantero tendrá una visita en el Estadio Azteca para un partido amistoso ante México.

La boletera oficial encargada de la venta de boletos para el partido entre México y Portugal ha confirmado que ya no quedan entradas disponibles. La alta demanda para este encuentro ha provocado que las entradas se agotaran rápidamente, dejando a muchos fanáticos sin la oportunidad de asistir a este esperado evento. El partido, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca, tiene un valor especial, pues marca la reapertura de este emblemático recinto, que ha sido sede de innumerables momentos históricos en el fútbol.

La posibilidad de ver a la estrella portuguesa en acción en territorio mexicano ha generado gran expectación, haciendo que la demanda por los boletos fuera aún mayor. La noticia de que no hay entradas disponibles deja a muchos aficionados con la esperanza de que puedan asistir a futuros eventos de igual magnitud en el mismo estadio.

De asistir con su selección, será la primera vez que Cristiano Ronaldo vez acción en el mítico recinto, donde leyendas como Pelé y Diego Armando Maradona se han coronado como campeones del mundo. El duelo entre México y Portugal está pautado a realizarse en marzo de 2026.