Cristiano Ronaldo y el dato por el que Portugal no puede retirarlo

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo vuelve a reafirmar su estatus como icono indiscutible del fútbol internacional a pesar de sus años. El capitán de la selección de Portugal ha recibido múltiples críticas en las últimas semanas, pero si hay algo que lo ha caracterizado a lo largo del tiempo, es que sus números lo respaldan dentro del terreno de juego.

En las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026, ningún jugador ha contribuido con una proporción tan alta de los goles de su selección como él. Se estima que aproximadamente el 45 % de los tantos anotados por Portugal en este proceso clasificatorio llevan su firma, según el portal WhoScored.

Cristiano Ronaldo y su influencia en Portugal

A sus 40 años, Ronaldo sigue siendo el motor goleador del conjunto portugués y, para demostrar esto, solo hay que decir que es el futbolista con más goles en la historia de las eliminatorias.

Ese 45 % de participación en los goles de su equipo no es un simple dato estadístico, ya que esto refleja su jerarquía durante tantos años. En momentos decisivos, Ronaldo es el encargado de generar desequilibrio, definir jugadas clave y cargar con la responsabilidad de rematar.

Su capacidad para anotar con regularidad y su peso estructural en el equipo dejan un vacío difícil de llenar y todo indica que gracias a esto y muchas cosas más, el “Comandante” podrá jugar su sexta Copa del Mundo.

Su legado se ve en números, títulos e impacto que tiene en cada uno de sus compañeros a la hora de ponerse la camisa de su país. Sin duda alguna, todo señala que, al menos en números, tiene todo para seguir marcando la diferencia en Portugal.