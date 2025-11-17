Cristiano Ronaldo jugará un amistoso en Estados Unidos antes del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo sigue entre las tendencias más importantes en el mundo del fútbol y no es para menos, gracias a que la selección de Portugal se clasificó para la Copa del Mundo de 2026, por lo que todo indica que jugará su sexto campeonato mundialista en su exitosa carrera.

Luego de conocer que el conjunto portugués estará en el Mundial, las federaciones de fútbol tanto de Estados Unidos como de Portugal alistan un amistoso para marzo, a pocos meses del inicio oficial del torneo más importante a nivel de clubes, según el periodista de The Athletic, Adam Crafton.

El encuentro, previsto para el tercer mes del año en 2026, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, uno de los escenarios más modernos del país y sede de grandes eventos deportivos internacionales de los últimos años.

¿Cristiano Ronaldo regresa a Estados Unidos?

La posible presencia del astro portugués en este duelo ha despertado especial interés entre los fanáticos, ya que marcaría el final de una ausencia de casi 12 años sin jugar en territorio estadounidense, respectivamente.

Desde 2014, el delantero y capitán del Al-Nassr no pisa una cancha en Estados Unidos, un lapso que ha alimentado la expectativa de los aficionados que siguen su trayectoria desde sus primeras giras con el Manchester United y el Real Madrid hace varias décadas.

El último partido de Ronaldo en suelo norteamericano se remonta al 2 de agosto de 2014. En este compromiso, el “Comandante” ingresó como suplente con el Real Madrid en un choque amistoso ante el Manchester United, un duelo histórico disputado en el Michigan Stadium de Ann Arbor frente a 109.318 espectadores.

Finalmente, si se termina de confirmar este amistoso, este sería un acontecimiento a tomar en cuenta, por lo que podría ser la reconexión de Cristiano Ronaldo con el público estadounidense que lo sigue desde sus inicios y que lo ha visto cómo se ha transformado en uno de los mejores futbolistas de la historia.