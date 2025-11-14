Portugal se enfrenta ante la visita Armenia por la fecha 6 del grupo F

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Portugal y Armenia se disputará el próximo domingo 16 de noviembre por la fecha 6 del grupo F de las Eliminatorias, a partir de las 10:00 horas en el estadio Estádio do Dragão.

Así llegan Portugal y Armenia

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Portugal en partidos de las Eliminatorias

Portugal busca levantarse de su derrota ante Rep. de Irlanda en el Aviva Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 11 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Armenia en partidos de las Eliminatorias

Armenia cayó 0 a 1 ante Hungría. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Portugal lo ganó por 0 a 5.

Los equipos llegan a este duelo con dos realidades distintas. Mientras que Portugal ya clasificó a la Play-Offs - Semifinal, Armenia se quedó sin opciones de continuar en la competición.

Horario Portugal y Armenia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

