Así se jugará la primera jornada del Round Robin 2025/26 de la LVBP

Llegó el 2026, y como de costumbre, eso significa que ha llegado la etapa más emocionante de la temporada en el beisbol venezolano: el Round Robin. Tan pronto como este viernes 2 de enero, el "todos contra todos" de la campaña 2025/26 se pondrá en marcha, para empezar a definir quiénes serán los dos finalistas de esta zafra.

A tan solo unas horas de que inicie la fiesta de enero, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha dado a conocer de manera oficial el calendario de esta instancia tan importante, en donde tendremos una interesante primera jornada para este viernes, con dos encuentros que tienen todo para ser emocionantes.

Así se jugará la primera jornada del Round Robin

Valencia será el escenario en donde Magallanes le dará inicio a su andar en el Round Robin, ya que este viernes 2 de enero recibirán en el José Bernardo Pérez, desde las 7:00 PM, a las Águilas del Zulia, en un duelo que enfrenta al tercer y al cuarto clasificado de la tabla de la Ronda Regular.

Por otro lado, el líder de la primera ronda del torneo, Cardenales de Lara, también inicia en casa, ya que el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto será el escenario en el que los crepusculares se medirán, también a las 7:00 PM, a los Caribes de Anzoátegui, para revivir una de las rivalidades modernas de la postemporada en la pelota criolla.