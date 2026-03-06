Barbie conmemora el Día Internacional de la Mujer con nueva colección ¡Míralas!

Suscríbete a nuestros canales

“Dream Team”, es el nombre de la nueva colección de Mattel para sus famosas muñecas Barbie. En un comunicado afirmaron que la iniciativa representa un festejo para mujeres influyentes en diversas áreas como el deporte, la ciencia, la música y la exploración espacial.

La confirmación llega como parte de la conmoración del Día Internacional de la Mujer este viernes 8 de marzo, una festividad importante para las féminas de todo el mundo, quienes han logrado con trabajo duro tener lugares en espacios que eran en un principio para hombres.

Un homenaje muy grande

A través de Instagram postearon imágenes de las figuras seleccionadas para la colección “Dream Team”, entre ellas la reconocida tenista Serena Williams, quien es una de las deportistas más influyentes en la historia.

La exjugadora de tenis de 44 años, y ganadora de 23 títulos individuales en torneos Grand Slam, aparece reflejada en la muñeca con un traje clásico, collar y su abundante cabellera.

Otras figuras importantes

Kellie Gerardi (EE. UU.), astronauta investigadora

Regina Sirvent Alvarado (México), piloto de carreras profesional

Chloe Kelly (Reino Unido), futbolista

Helene Fischer (Alemania), artista pop

Zoja Skubis (Polonia), escaladora de expedición

Stephanie Gilmore (Australia), surfista profesional

Smriti Mandhana (India), jugadora de críquet

Cada figura de la muñeca fue realizada destacando los rasgo de las homenajeadas y con un vestuario profesional de cada carrera.

Barbie es un referente de resaltar la fuerza de las mujeres en todo el mundo, creando piezas exclusivas como médica, ingeniera, astronauta, síndrome de down, invidente, entre otras.