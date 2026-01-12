La primera Barbie con autismo: Mattel apuesta por la inclusión y la diversidad

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 12 de enero la empresa estadounidense Mattel ha presentado la primera Barbie con autismo. Una muñeca que llega como parte de la colección de inclusión que han venido realizando desde hace tiempo, con Barbies con síndrome de Down, Barbie ciega y un muñeco Ken con vitíligo.

Un mensaje de inclusión

A través de una nota de prensa, Mattel ha informado que tardó 18 meses la creación de la Barbie, recibiendo la ayuda y colaboración de Red de Autodefensa del Autismo. El propósito es que cada niña en el mundo, pueda ver la manera que personas autistas experimentar todo lo que los rodea.

Además, afirman que están muy emocionados de presentar la nueva muñeca que refleja el poder de la marca en ser inclusivos de corazón, y poder llegar a que niños y niñas puedan entender el mundo real que los rodea.

En las imágenes la Barbie con autismo aparece con tono de piel moreno, pelo negro largo, un vestido en color morado claro y rallas blancas, y audífonos rosados.

Además, viene en una caja pequeña transparente con dos accesorios, los protectores auditivos y su dispositivo de comunicación.

Barbie de mano con una fundación

Mattel también requirió de la ayuda de la influencer Noemí Navarro, creadora de la plataforma Madretea, en la que visibiliza las dificultades que niños con autismo pasan en el mundo.

“Estamos orgullosos de presentar la nueva Barbie autista y que ayuda a ampliar lo que significa la inclusión en el mundo del juguete y más allá, porque cada niño merece verse reflejado en Barbie", ha comentado la directora Global de Muñecas de Mattel, Jamie Cygielman.

Barbie con Autismo pertenece a la colección Fashionistas, en las que se encuentran otras como Barbie con vitíligo, Barbie invidente y Barbie con síndrome de Down.