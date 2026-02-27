Champions League: PSG vs Chelsea la revancha del Mundial de Clubes

Suscríbete a nuestros canales

La UEFA Champions League es un torneo que siempre da mucho de que hablar. El torneo da revanchas y enfrentamientos épicos, pero tras el sorteo de octavos de final de la edición 2025-26; nos dejó una revancha muy interesante: PSG vs Chelsea, para reeditar la final del Mundial de Clubes.

PSG vs Chelsea se vuelven a ver las caras tras la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Los franceses buscan revancha tras el doloroso 3-0 de los ingleses. Una serie que promete paralizar parte de Europa con un historial potente de dos de los últimos campeones del torneo.

Se han visto las caras en 9 ocasiones: 8 por Champions y 1 en la final del Mundial de Clubes. El registro está totalmente igualada con 3 victorias por lado y 3 empates. Eso sí, a nivel de eliminación directa, el marcador está 2-1 a favor del PSG que ha logrado sobreponerse a los ingleses.

PSG a defender su título contra su verdugo del 2025

PSG Ganó en 2025: Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League. Sin embargo, el Chelsea les arrebató en la final del Mundial de Clubes uno de los torneos más ilusionantes de los últimos años. Un 3-0 que aún duele a los franceses fue contundente para arrebatarles el liderato del fútbol mundial.

Ahora tocará una revancha muy importante entre dos escuadras que están en momentos diferentes. El PSG no es líder en Francia y está peleando para volver a ser puntero de un campeonato que ha ganado intensidad. Mientras que Chelsea se tambalea en la Premier League.

Los ingleses desde el despido de Enzo Maresca no ha logrado ser regular en una Premier muy disputada. Los ingleses son fuertes en casa, pero les cuesta ganar juegos, por ende han sufrido mucho en su encuentros; el duelo contra los parisinos es clave para su temporada.

Figuras del PSG vs Chelsea

La figura de Cole Palmer vuelve a aparecer en el horizonte parisino tras su doblete histórico en Estados Unidos. Chelsea intentará repetir la dosis de solidez defensiva que los consagró como campeones del mundo. Sin embargo, necesitarán hacer mucho más que defender para ganar.

Por parte de los franceses está Khvicha Kvaratskhelia que está demostrando ser un jugador decisivo. En cada partido se le mejor y con más ritmo de competición. El georgiano es pieza clave para una ofensiva que se basa en el uno contra uno y donde él tiene todas las de ganar.