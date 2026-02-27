Champions League: ¿Cuándo se jugarán los octavos de final?

Suscríbete a nuestros canales

La UEFA Champions League entra en su fase más determinante. Tras una intensa fase de liga y unos play-offs que dejaron el corazón en un puño a más de un aficionado, los 16 mejores equipos del continente ya conocen su destino.

El sorteo realizado este viernes 27 de febrero ha definido llaves que bien podrían ser finales anticipadas, marcando el inicio de la eliminación directa.

Calendario de octavos de final

La organización del torneo más importante a nivel de clubes en Europa, definió las fechas tentativas para disputar los octavos. De acuerdo al calendario, la acción se concentrará en dos semanas de pura adrenalina durante el mes de marzo.

Partidos de ida: 10 y 11 de marzo.

Partidos de vuelta: 17 y 18 de marzo.

Los cruces más destacados

Cabe destacar, que el sorteo no ha sido benévolo con los favoritos, regalándonos enfrentamientos de alto voltaje que paralizarán el mundo del fútbol.

Entre ellos, aparecen Manchester City vs Real Madrid, París Saint-Germain vs Chelsea, Newcastle United vs Barcelona, Atlético de Madrid vs Tottenham o Bayer Leverkusen vs Arsenal.

Aunque está claro que todas las miradas están puestas en el "clásico europeo". Árbeloa tendrá una nueva prueba de fuego bajo el mando del banquillo merengue y Pep Guardiola, quiere repetir el mismo resultado de la primera ronda (2-1 ganaron los citizens en el Estadio Santiago Bernabéu).

A diferencia de la fase de liga, aquí ya no hay margen de error. El factor del gol de visitante sigue fuera de la ecuación, lo que garantiza partidos más abiertos donde la estrategia de los técnicos será vital.