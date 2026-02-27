La Rinconada R10: Los ejemplares de buen dividendo y la jugada larga para el 5y6 que puede sorprender

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 10 del calendario hípico nacional se llevará a cabo este domingo 1 de marzo en el óvalo de Coche. La jornada consta de un total de 12 competencias sin pruebas selectivas en el programa oficial.

No obstante, el atractivo principal recae sobre el 5y6 nacional, el cual presenta un equilibrio notable en sus seis carreras válidas. Esta paridad entre los ejemplares inscritos abre la posibilidad de excelentes dividendos para los cuadros que logren los seis de la fama.

Macho Abarrio: Este ejemplar importado mantiene un desempeño impecable desde su arribo a La Rinconada. Avalado por un pedigree de lujo, el purasangre buscará este domingo su primera victoria en el óvalo de Coche. Para este compromiso, contará con la yunta conformada por el jinete Yonkleiver Díaz y el entrenador Rafael Alemán Jr. Ambos profesionales intentarán "romper el celofán" en una primera válida del 5y6 nacional que destaca por su extrema paridad.

Belleze: Le llegó el turno a esta yegua hija de Manchestar en Reina Cristal, que repite la monta el jinete aprendiz Omar Rivas y un descargo de tres kilos. De las que corren aquí es la más clasificada y no debería tener problema para alcanzar el triunfo.

Don Mario: El trabajo de cuadra sobre los detalles en la partida al parecer surtió efecto y el ejemplar luce listo para la acción. Este domingo, con la silla del jinete Aray, el purasangre se presenta como una carta de alto valor que nadie debe subestimar. Su presencia en la pizarra es altamente probable y su éxito garantiza un retorno económico atractivo para los apostadores.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es el caballo, Eterno que participa en la sexta válida para el juego de las mayorías, en un lote de caballos nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadores. Cuidado que esta yunta Aray-Correia ya sabe lo que es ganar en la prueba de cierre.