Muere la 'Barbie humana', Bárbara Jankavski a los 31 años en circunstancias sospechosas

Bárbara Jankavski Márquez, la influencer brasileña de 31 años conocida en redes sociales como la 'Barbie humana' por sus numerosas cirugías estéticas fue hallada muerta, el pasado 2 de noviembre en su país natal.

La policía investiga el caso como "muerte sospechosa" debido a contradicciones en los testimonios y los detalles de la escena del crimen. De acuerdo a los primeros reportes de medios locales, la creadora de contenido fue encontrada sin vida en un domicilio en São Paulo.

En la noche del supuesto crimen, Jankavski se encontraba con Renato Campos Pinto de Vitto, un defensor público de 51 años, según detalles del informe policial.

Testimonio con contradicciones

El defensor público declaró que contrató a la influencer para un encuentro íntimo. Sin embargo, en la cita, ambos habrían ingerido sustancias prohibidas y Bárbara Jankavski se quedó dormida, al no reaccionar, llamó a las autoridades luego de intentar reanimarla.

A pesar de su testimonio sobre la muerte de la 'Barbie humana', la policía investiga el caso por presuntas contradicciones en el testimonio del hombre. Se reportó el medio Infobae al momento de encontrar el cuerpo estaba "vestida únicamente con ropa interior, con una lesión visible en el ojo izquierdo y marcas en la espalda".

Por ahora se espera el resultado de los exámenes toxicológicos y necroscópicos para esclarecer lo sucedido y determinar la causa del fallecimiento de Bárbara Jankavski.

¿Quién era Bárbara Jankavski? La 'Barbie humana' de las redes

Bárbara Jankavski Márquez cobró una notable relevancia en plataformas digitales, donde compartía abiertamente su proceso de transformación y las cerca de 27 cirugías estéticas a las que se sometió para parecerse a una muñeca.

Su imagen era reconocida en Internet por documentar estos procedimientos estéticos en un intento por alcanzar un ideal extremo.