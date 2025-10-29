Encuentran el cuerpo de una influencer en estado de composición en su casa

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad digital y política brasileña se encuentra en estado de shock tras conocerse que Fernanda Maroca, influencer reconocida y concejala de Lago Verde (Maranhão, Brasil), fue hallada sin vida en su domicilio el pasado 23 de octubre.

Con apenas 30 años, su muerte repentina abre una proliferación de interrogantes y distintas versiones sobre lo ocurrido, mientras las investigaciones oficiales siguen su curso.

El hallazgo de la influencer

Según fuentes oficiales, Fernanda fue encontrada muerta por familiares en su residencia en Lago Verde, cerca de la capital del estado, São Luís y ya mostraba signos de descomposición.

Las autoridades declararon tres días de luto oficial en el municipio como muestra de homenaje por su labor pública. Aún no se ha revelado la causa exacta del fallecimiento, lo que incrementa el interés mediático y la tensión entre su círculo cercano, seguidores y el aparato de seguridad local.

De la vida digital al escenario político

Maroca había logrado trascender el espacio digital, donde acumulaba más de 54.000 seguidores con contenidos de estilo de vida, moda, belleza y fitness. Al mismo tiempo, forjaba una carrera como funcionaria pública.

En 2020, fue elegida concejala por el partido Progressistas (Brasil) y ostentó la presidencia del concejo municipal en dos ocasiones. Su mezcla de celebridad digital y compromiso político la había convertido en un referente emergente en su región.

Tras su muerte, en Instagram y otras plataformas, seguidores, amigos y colegas han inundado las publicaciones con mensajes de pesar, admiración y sorpresa ante la muerte de alguien que, apenas días antes, mostraba imágenes de su vida cotidiana sin señales aparentes de crisis.

Su última publicación, según reportes, databa del 19 de octubre y mostraba una escena tranquila junto a un lago.