Fallece influencer al aspirar el “gas de la risa”: este video lo grabó antes de morir

La vida de la joven influencer Amy Louise Leonard de apenas 20 años de edad, terminó en tragedia, luego de aspirar óxido nitroso de globos, conocido como “gas de la risa”, lo que provocó que fuera hospitalizada y posteriormente, falleciera.

Su última grabación publicada en sus redes sociales, advierte sobre los riesgos mortales de este acto que en redes muchas veces es presentado como inofensivo.

El relato de la influencer

Amy, quien también era maquilladora, tenía como hábito inhalar el gas por la emoción pasajera que le provocaba. Amigos cercanos cuentan que esa práctica se había vuelto rutina para ella, siendo una forma de evadir la depresión que padecía.

El día del desastre empezó cuando, en medio de una inhalación de óxido nitroso, la británica comenzó a asfixiarse repentinamente. Fue trasladada de urgencia al hospital, tras desarrollar parálisis que le impidió caminar.

Al interior de la ambulancia, grabó un video en el que decía: “Es fácil pensar que es solo un subidón pasajero, pero los riesgos son muy reales y a menudo se subestiman”.

“Tengo todas las pantorrillas machacadas, mi espalda tiene un sistema nervioso que está fallando y, con esto, estoy tan deprimida que no he podido moverme a ningún sitio”, agregó en el audiovisual, el cual fue el último que realizó.

Hospitalización y desenlace fatal

Durante los días en el hospital, Louise Leonard permaneció internada luchando contra efectos graves provocados por la falta de oxígeno. En sus redes publicó desde su cama un mensaje conmovedor.

Acompañada de una fotografía con un nebulizador, explicó que, los globos con óxido nitroso pueden privar al cerebro de oxígeno, causar mareos, desmayos, daños nerviosos a largo plazo y sobrecargar al corazón y pulmones.

A pesar de los esfuerzos médicos, Amy falleció el 2 de octubre, como resultado de las lesiones derivadas de esta práctica peligrosa.