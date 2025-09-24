Muere influencer estadounidense tras sufrir cáncer: tenía 14 años

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad digital se encuentra de luto tras conocerse la triste partida física de Zuza Beine, influencer estadounidense de apenas 14 años, luchadora incansable contra el cáncer desde prácticamente su infancia, falleció luego de una batalla dolorosa.

Su muerte fue confirmada por su familia, quienes compartieron el dolor de perder a alguien tan joven, pero, también el orgullo por su valentía.

Durante 11 de sus 14 años, el cáncer se convirtió en una batalla constante. La jovencita logró remontar la enfermedad en cinco ocasiones, soportó tratamientos extremos y hasta recibió tres trasplantes de médula ósea.

El profundo mensaje de la influencer

Aunque muchos jóvenes de su edad compartían selfies y retos virales, la oriunda de Wisconsin decidió usar sus plataformas para algo distinto: documentar su propia lucha, por lo que publicaba los momentos buenos y malos de su enfermedad.

En su contenido mostraba las recaídas, los días de hospital y, esas pausas inevitables que la enfermedad imponía. Quería dejar claro que, detrás de la interacción con su gente, había un alma que soñaba con ser “una niña normal, sana”.

En sus últimas publicaciones no solo mostraba su deterioro físico, sino el impacto emocional. La separación del mundo cotidiano, el costo psicológico, la espera interminable de una mejora que a veces parecía esquiva, fueron factores que le afectaron enormemente.

El cáncer que no dio tregua

Zuza fue diagnosticada con leucemia mieloide, un tipo de cáncer agresivo que nace en la médula ósea y que puede esparcirse rápidamente al torrente sanguíneo, atacando órganos vitales, ganglios, hígado, bazo, sistema nervioso y más.

Los médicos en múltiples ocasiones lograron contener la enfermedad, pero, cada recaída la golpeaba con renovada fuerza.

Aún así, la adolescente enfrentó cada recaída. Sus trasplantes de médula parecían abrir puertas hacia la esperanza, aunque el “cáncer imparable”, según el comunicado familiar, retomaba su curso.