Mayré Martínez revela detalles de su cáncer: “Es triple negativo”

La reconocida cantante venezolana, Mayré Martínez, decidió dejar de luchar en silencio y en una reciente entrevista con el periodista Luis Olavarrieta destapó todo lo que ha vivido en su batalla contra el cáncer.

“Nadie sabe de dónde viene el cáncer”, citó al médico que diagnsticó la enfermedad, abriendo una ventana hacia su realidad más íntima, en la que ha pasado duros momentos pero siempre con la fe intacta.

Mayré Martínez relata sus peores momentos

Las palabras de la también compositora no fueron efímeras, y es que, reveló que en los peores momentos la falta de energía enfermó su cuerpo, tanto que ni podía hablar, escribir, cantar, ni siquiera silbar.

Entre la valentía y el agotamiento, dijo con voz quebrada recordando aquellos momentos en los que se repetía: “Soy positiva y veo todo lo lindo pero todavía tengo el tumor gigantesco”.

Asimismo, explicó que, su tipo de cáncer no es tan común y, según los estudios, es un cáncer “triple negativo”, una noticia que para ella resultó muy difícil. “Por supuesto que me asusté. O sea, además de que es súper facilísimo asustarse, porque la manera como te lo dicen es: ‘te vas a morir’”, admitió.

Apego a Dios

En medio de su lucha cargada de mucho dolor físico e incertidumbre, Martínez encontró su fuerza en Dios: “Mi mamá me enseñó a confiar en que todo lo que pasa es por algo, y por algo bueno, por ese amor incondicional de Dios”.

La también actriz narró aquellos momentos en los que confiaba en su fe a pesar de no tener esperanzas de sobrevivir a tan agresiva enfermedad, la cual para los médicos no era un caso tan común.

“Yo le pedía a Dios y sabía que se podía conversar con Dios, mi mamá también me enseñó eso”, añadió.

Mayré Martínez: la primera Latin American Idol

Fue en 2006 cuando la caraqueña de 46 años alcanzó fama al coronarse ganadora de la primera temporada de Latin American Idol entre más de 25.000 aspirantes durante las audiciones en Caracas, Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires.

Mayré se impuso con un impresionante 76,5 % de los votos del público, quienes decidieron el resultado a través de llamadas y mensajes de texto.

Gracias a este triunfo, firmó con Sony BMG y lanzó su álbum debut “Soy Mi Destino” en 2007, conformado por los temas que interpretó durante el concurso. El sencillo homónimo, compuesto por Jon Secada, fue parte esencial de este lanzamiento.