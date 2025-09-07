La querida cantante Mayré Martinéz cuenta su lucha contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

La querida cantante venezolana Mayré Martinéz confesó que padeció cáncer en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta para su canal de YouTube.

Fue el propio comunicador social quien reveló la noticia antes de publicar el episodio en su espacio, sin compartir muchos detalles de la lucha de la artista criolla que hoy se ve sometida a contar su verdad.

“El cáncer es una de las enfermedades más difíciles, y uno de los procesos más complejos que los humanos pueda atravesar. No solo transforma el cuerpo, transforma también la vida, es el cambio del todo”, expresó Olavarrieta

En medio de una profunda reflexión compartió lo que muchos pacientes oncológicos deben afrontar dentro de tanta desesperanza.

¿Qué pasó con Mayré Martinéz?

Todo indica que la ganadora de "Latin American Idol" se sometió al procedimiento médico correspondiente en silencio por mucho tiempo. Por ahora, se desconoce el tipo de cáncer que padeció Mayré Martinéz, sin embargo, será revelado esta noche por medio del canal de YouTube del periodista.

“Ella nos va a contar como un diagnóstico devastador puede convertirse en una victoria”, dijo.

Primera "Latin American Idol"

En 2006, una venezolana ganó por primera vez el "Latin American Idol", una versión de hispanoamérica del reality show musical “Idol”. Este espacio buscaba al próximo ídolo de la música Latina.

Mayré no era ajena al espectáculo; a los 15 años trabajó como imitadora de voces para “Cheverísimo”, años más tarde se convierte en locutora y cantante de jingles comerciales, incluso participó en conciertos de Ricardo Montaner. Muchos la recuerdan por su éxito “La reina de la noche”.