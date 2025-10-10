Muere influencer por someterse a una cirugía estética en tendencia

El influencer brasileño Adair Mendes Dutra Junior, conocido como Júnior Dutra murió tras someterse a una cirugía estética que está en tendencia.
NOTAS RELACIONADAS
Tras pasar por quirófano para realizarse la famosa cirugía estética Foxy eyes, el también estilista presentó problemas de salud como hinchazón, hematomas y mucho malestar. Debito a esto se trasladó a emergencias, en donde se percataron de una infección que se agravó.
Júnior Dutra falleció el pasado 3 de octubre, luego de que el grupo médico no pudiera hacer algo para mejorar su situación.
El cuerpo del influencer fue despedido por sus familiares y luego incinerado en una ceremonia privada. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de amor y cariño por parte de sus seguidores.
Denuncia por negligencia médica
Días antes de morir, el influencer de 31 años denunció a su cirujano plástico Fernando Garbi por supuestas negligencias durante el procedimiento estético. El doctor podría enfrentar hasta seis cargos que incluyen posible ejercicio ilegal de la medicina, lesiones graves y declaración fraudulenta.
Por su parte, el equipo del profesional de la salud ha negado todas las acusaciones y se desvinculó de la muerte del creador de contenido.
Cirugía estética que provocó la muerte del influencer
El Foxy eyes o también conocido como Cat eyes, es un tipo de cirugía estética que ofrece a las personas una mirada más pronunciada y elevada que está en tendencia entre celebridades.
Esta popularidad ha cobrado fuerza por famosas como Megan Fox o Kendall Jenner, quienes podrían haberse realizado esta intervención.