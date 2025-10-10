Muere influencer por someterse a una cirugía estética en tendencia

Suscríbete a nuestros canales

El influencer brasileño Adair Mendes Dutra Junior, conocido como Júnior Dutra murió tras someterse a una cirugía estética que está en tendencia.

Tras pasar por quirófano para realizarse la famosa cirugía estética Foxy eyes, el también estilista presentó problemas de salud como hinchazón, hematomas y mucho malestar. Debito a esto se trasladó a emergencias, en donde se percataron de una infección que se agravó.

Júnior Dutra falleció el pasado 3 de octubre, luego de que el grupo médico no pudiera hacer algo para mejorar su situación.

El cuerpo del influencer fue despedido por sus familiares y luego incinerado en una ceremonia privada. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de amor y cariño por parte de sus seguidores.

Denuncia por negligencia médica

Días antes de morir, el influencer de 31 años denunció a su cirujano plástico Fernando Garbi por supuestas negligencias durante el procedimiento estético. El doctor podría enfrentar hasta seis cargos que incluyen posible ejercicio ilegal de la medicina, lesiones graves y declaración fraudulenta.

Por su parte, el equipo del profesional de la salud ha negado todas las acusaciones y se desvinculó de la muerte del creador de contenido.

Cirugía estética que provocó la muerte del influencer

El Foxy eyes o también conocido como Cat eyes, es un tipo de cirugía estética que ofrece a las personas una mirada más pronunciada y elevada que está en tendencia entre celebridades.

Esta popularidad ha cobrado fuerza por famosas como Megan Fox o Kendall Jenner, quienes podrían haberse realizado esta intervención.