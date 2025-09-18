Influencer asegura que “embarazó” a su novia y suegra a la vez

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales estallaron luego de que el influencer jamaiquino Nick Yardy confesara que su novia y suegra están embarazadas de él tras mantener relación poliamorosa.

A través de sus plataformas digitales compartió imágenes y videos exclusivos de lo que sería la revelación de sexo de las criaturas. Una gran celebración con invitados incluidos fue el gran momento para dar a conocer que tendrían un niño y niña.

En solo horas de haber publicado el contenido, usuarios quedaron con quijada en el piso por la noticia de que el influencer mantiene una relación amorosa con madre e hija. Sin embargo, este anuncio no es nuevo.

Anteriormente, Nick Yardy afirmó que mantenía un amorío con la modelo de OnlyFans Jade, y su progenitora Dani.

¿Es verdad el embarazo?

Aunque todo parecía ser real, lo cierto del caso es que se trató de un vídeo para su canal de YouTube, una parodia divertida que ha encantado a sus seguidores, así lo confirmó en un contacto para Daily Mail.

Sin embargo, su relación con su novia y su madre continúa siendo un misterio. Por su parte, debido a que muchos usuarios creyeron en la noticia, ha generado una ola de comentarios de odio hacia el creador de contenido.